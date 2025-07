Dele-Bashiru torna in Turchia: la Lazio spera nella scintilla per sbloccarsi

La Lazio spera che il ritiro e la tounée turca facciano bene a Dele-Bashiru: arrivato in biancoceleste proprio dall’Hatayspor, si cerca una svolta

Fisayo Dele-Bashiru torna in Turchia, un anno dopo aver lasciato un segno significativo nella sua prima stagione di alto livello, stavolta con la maglia della Lazio. Nel Paese del Bosforo, con l’Hatayspor, aveva costruito una vetrina importante, realizzando 9 gol e 6 assist, con prestazioni dirompenti che avevano attirato l’attenzione del direttore sportivo Fabiani. Ora, il nigeriano ritorna da giocatore biancoceleste, ma con ancora tutto da dimostrare. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nell’amichevole contro l’Avellino a Frosinone, Dele-Bashiru non ha brillato, apparendo troppo lontano dalle richieste di Sarri, fuori ritmo e poco coinvolto. È sembrato un corpo estraneo al gioco, più spettatore che protagonista, partecipando poco alla manovra e faticando a trovare la posizione giusta, spesso ai margini dell’azione. Solo un’accelerazione degna di nota ha mostrato le sue doti atletiche, sfruttando lo spazio a campo aperto, ma è stato troppo poco per un centrocampista con le sue potenzialità.

Il centrocampista classe 2001 ha bisogno di tempo per adattarsi. Lo sa Sarri, che continua a osservarlo da vicino, e lo sa anche lo stesso giocatore, che si trova per la prima volta immerso in un contesto tattico molto più esigente. In passato, aveva giocato nelle categorie minori inglesi con lo Sheffield Wednesday e le giovanili del Manchester City, prima del salto nella Super Lig turca, dove aveva trovato continuità e fiducia. Ma la Serie A è un’altra cosa, così come lo è il calcio sarriano, fatto di movimenti codificati, posizioni da rispettare, intensità e letture rapide.