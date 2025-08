Dele-Bashiru, l’operazione mezzala: un esperimento tattico che richiede pazienza

Dele-Bashiru Lazio, la trasformazione tattica in mezzala d’assalto per ora non convince: contro il Galatasaray nuovo esame

Il percorso di Dele-Bashiru alla Lazio è tutt’altro che semplice. Il giovane nigeriano è al centro di un’operazione tattica complessa e affascinante voluta da Maurizio Sarri: la sua trasformazione in un’affidabile mezzala sinistra. Questa mossa richiede tempo e pazienza, e le prime uscite amichevoli hanno confermato che il cammino è ancora lungo. Le sue prestazioni iniziali non sono state incoraggianti, ma era un’eventualità da mettere in conto, data la radicalità del cambio di ruolo. L’allenatore è fermamente convinto che questa “missione” sia possibile e continua a insistere, credendo nel potenziale del giocatore.

Per Dele-Bashiru, la partita contro il Galatasaray è un’occasione imperdibile per fare dei passi avanti significativi. Contro un avversario di alto livello, dovrà dimostrare di aver assimilato le indicazioni di Sarri, in particolare per quanto riguarda i compiti tattici e la disciplina di squadra. Il nigeriano deve imparare a leggere meglio le situazioni di gioco, a trovare la posizione giusta per supportare sia la fase difensiva che quella offensiva e a essere maggiormente presente nell’area avversaria. La sua capacità di adattamento e di crescita costante sarà decisiva per il suo futuro nella Lazio. Sarri, pur essendo un tecnico esigente, è noto per la sua determinazione nel lavorare sui giocatori che ritiene utili al suo progetto. Per Dele-Bashiru, la sfida è trasformare la fiducia del mister in prestazioni convincenti sul campo.