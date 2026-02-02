Dele-Bashiru Bournemouth, offerto un prestito con diritto: la Lazio vuole l’obbligo

Dele-Bashiru Bournemouth, gli inglesi stanno provando a trovare l’intesa con la Lazio per il centrocampista nigeriano. Ecco cosa filtra

Il Bournemouth ha intensificato i suoi sforzi per rafforzare il centrocampo con l’acquisto di Fisayo Dele Bashiru, centrocampista della Lazio. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sui social, il club della Premier League ha offerto un prestito oneroso di 1 milione di euro con un’opzione di acquisto fissata a 17 milioni di euro.

Tuttavia, la Lazio non è disposta a cedere il proprio giocatore con questa formula, preferendo invece un obbligo di acquisto per completare la trattativa.

Dele-Bashiru Bournemouth, i dettagli

Il Bournemouth sta cercando di chiudere l’operazione per Dele Bashiru e la Lazio è disposta a cederlo. La dirigenza della Lazio ha richiesto una modifica importante nelle condizioni della trattativa. Infatti, la Lazio preferisce una formula con obbligo di acquisto, una clausola che obbligherebbe il Bournemouth ad acquistare il giocatore al termine del prestito, rendendo così l’affare più sicuro per il club biancoceleste.

Il futuro di Fisayo Dele Bashiru

Fisayo Dele Bashiru è un centrocampista promettente che ha attirato l’attenzione di diversi club europei. La Lazio ha sempre creduto nelle sue qualità, ma la squadra è ora aperta a valutare una cessione, a condizione che le modalità siano soddisfacenti. Il club laziale è determinato a non svendere il talento, chiedendo quindi un acquisto definitivo per chiudere la trattativa con il Bournemouth.

