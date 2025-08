Cristo Muñoz Lazio: un ritorno in Spagna per l’ex della Masia?

Cristo Munoz Lazio: l’ex prodotto della Masia potrebbe tornare in Spagna: tante squadre interessate al biancoceleste

Cristo Muñoz è diventato un pezzo pregiato sul mercato, con diversi club spagnoli e non solo che hanno messo gli occhi su di lui. Come riporta il quotidiano As, il trequartista classe 2005, che ha trascorso molti anni alla Masia del Barcellona con talenti del calibro di Gavi e Fermín Lopez, è arrivato a Roma la scorsa estate, ma potrebbe già fare ritorno in patria.

Nella sua prima stagione con la Primavera biancoceleste, Muñoz ha collezionato 34 presenze, mettendo a segno due gol e fornendo cinque assist. Le sue prestazioni, unite al ricordo del suo percorso in blaugrana, non sono passate inosservate ai suoi pretendenti, che sperano di replicare il successo di altri ex compagni. Diversi club della seconda divisione spagnola hanno espresso un forte interesse per un suo ritorno, tra cui l’Almería, la squadra dove il giovane calciatore ha mosso i suoi primi passi.

Ma l’interesse non si limita alla Spagna. Anche in Italia la Salernitana ha contattato la Lazio per un possibile prestito, dimostrando che il talento di Muñoz è riconosciuto anche in Serie A. Il futuro del giovane trequartista è ancora incerto, ma il suo nome è destinato a essere al centro delle trattative in questa sessione di mercato.