Lazio, parla Massimo Cragnotti: «Lo Scudetto del 2000 fu un miracolo. Tornare a Formello è stato qualcosa di molto forte»

L’ex dg della Lazio, Massimo Cragnotti, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Laziale. Di seguito le parole riprese da TMW.

SULLO SCUDETTO DEL 2000 – E’ stato un miracolo. Allo stesso tempo qualcosa di voluto, di cercato, una vittoria piena di sacrifici e ce lo meritavamo per quello che abbiamo fatto in quei due anni. Io ho del 14 maggio del 2000 ho molti vuoti, molti flash. Non c’è un ricordo continuo. Quello che ricordo di più è la gioia finale, l’esultanza. Il salto di mio padre e l’abbraccio a mia madre è stata la cosa più bella. Mio padre non lo ha mai cercato quell’abbraccio, invece in quell’occasione l’ha cercato.

FORMELLO – Tornare a Formello è stato qualcosa di molto forte. Ho rivissuto tutto in due minuti, dall’allenamento dei giocatori visti con Nello nella macchina, dai pranzi con Sven, alle contestazioni feroci. Un’emozione grande. Ho visto qualcosa di nuovo e molto bello, rimordernizzato in maniera splendida, devo fare i complimenti al presidente Lotito. Quando ci sono questi incontri mi sale l’adrenalina, mi ritornano alla mente i trascorsi e i momenti delicati e quell’uscita. Quando siamo andati via da Formello io e papà abbiamo parlato di quello che era successo e gli ho detto che se l’era giocata male. Non ha detto nulla