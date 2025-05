Corazzi: «L'Italia ha tanti giocatori forti, se dobbiamo preoccuparci della Norvegia abbiamo un problema...»

Emanuele Corazzi ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha fatto il punto della situazione sulla Nazionale di Spalletti

Il direttore di Cronache di Spogliatoio, Emanuele Corazzi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Internews24.com.

LE PAROLE – «Credo che Spalletti sia una persona intelligente. Credo che l’esclusione di Orsolini fosse prettamente tattica, perché giocando col 3-5-2 lui è un po’meno adattabile di Politano, che volendo ha fatto anche con Conte l’esterno a 5. È un allenatore intelligente che deve premiare chi ha fatto molto bene in campionato: Orsolini ha segnato come un attaccante pur non giocando tutte le partite da titolare, quindi mi sembra giusto anche come messaggio che mandi a coloro che disputano il campionato. Io continuo a pensare che l’Italia avrebbe solo bisogno di passare 3 mesi insieme, come un club, e costruire. Perché secondo me l’Italia ha tanto… Ha tanti giocatori forti, non vedo una squadra che è incredibilmente forte in giro. Sicuramente la Spagna è più forte, però se noi siamo l’Italia e dobbiamo preoccuparci della Norvegia abbiamo un problema. Spero che l’Italia non sia preoccupata della Norvegia, non vada con presunzione ma vada consapevole di essere l’Italia. Io intervistai Mancini per il documentario per Moratti, quando ero a Dazn… Ad un certo punto prendiamo l’ascensore insieme e gli chiedo “Ma tu veramente pensi che l’Italia possa vincere l’Europeo?”. Lui mi risponde di sì: “Lo penso veramente, se non lo penso io come lo fanno a pensare i giocatori?”. Se ci pensi è così. Questa è l’Italia: è una squadra con alcuni difetti come i 3 difensori mancini, non ha un regista di grandissimo livello, non ha una seconda punta fortissima… Ma in giro non vedo squadre perfette, Norvegia per prima».

