Coppola Lazio, i Biancocelesti vogliono fare la spesa a Verona. Oltre a Tchatchoua spunta anche il nome del centrale classe 2003

Coppola Lazio, interesse da parte del club della capitale per il centrale dell’Hellas Verona, che potrebbe salutare in caso di retrocessione

I Biancocelesti si stanno portando avanti in vista delle trattative della prossima estate. Per il calciomercato Lazio, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è tornato in voga il nome di Diego Coppola, l’ultimo dei capolavori del settore giovanile dell‘Hellas Verona. La compagine capitolina, infatti, aveva fatto un tentativo per lui l’estate scorsa per il classe 2003, ma con scarsi risultati.

Quest’anno, invece, soprattutto in caso di retrocessione da parte dei Veneti in Serie B, Fabiani potrebbe affondare il colpo ed assicurarsi le prestazioni di uno dei difensori più promettenti dell’intero panorama calcistico della Penisola.