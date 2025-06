Convocazioni nazionali, comunicata la lista UEFA definitiva del Portogallo. La decisione su Tavares

Convocazioni nazionali: la scelta di Roberto Martìnez su Nuno Tavares in vista dei prossimi impegni

Dopo la prima chiamata di Roberto Martìnez, il terzino della Lazio Nuno Tavares si è aggregato ai connazionali per preparare la semifinale di Nations League. Successivamente, però, l’ex Nottingham Forrest è stato tagliato fuori, e non farà parte dell’elenco definitivo per la trasferta in Germania.

Ancora non si conoscono i dettagli sull’esclusione, ma sicuramente arriveranno aggiornamenti nei prossimi giorni.