Convocazioni Nazionali, diramata la lista della Francia U21 in vista degli Europei. La scelta su Tchaouna

Convocazioni Nazionali: la lista dei convocati di Gérard Baticle in vista degli Europei Under 21. Ecco il verdetto su Tchaouna

Manca sempre meno agli Europei Under 21, che andranno in scena in Slovacchia dall’11 al 28 di giugno. E’ stata da poco pubblicata la lista dei convocati della Francia, con un calciatore della Lazio presente.

Infatti, l’ex Salernitana Loum Tchaouna farà parte dei 23 “bluetes” che si batteranno per la conquista del titolo.