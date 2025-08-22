Convocati Lazio, la lista completa in vista della gara contro il Como. La situazione - Lazio News 24

Convocati Lazio: ecco l’elenco ufficiale per l’esordio contro il Como. La situazione attuale

È tutto pronto per il debutto stagionale della Lazio, che affronterà il Como domenica 24 agosto 2025 alle ore 18:30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La gara, valida per la prima giornata della Serie A 2025/2026, rappresenta il primo vero banco di prova per la squadra di Maurizio Sarri, chiamata a partire con il piede giusto dopo un’estate complessa e segnata da poche operazioni di mercato. Nel frattempo, la società ha diramato la lista ufficiale dei convocati della Lazio per la trasferta in terra lombarda.

Convocati Lazio: il comunicato del club

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la S.S. Lazio ha comunicato i nomi dei giocatori che prenderanno parte al match contro il Como. Di seguito l’elenco completo:

Basic

Cancellieri

Castellanos

Cataldi

Dele-Bashiru

Dia

Furlanetto

Gila

Guendouzi

Hysaj

Lazzari

Mandas

Marusic

Noslin

Patric

Pedro

Pellegrini

Nuno Tavares

Vecino

Provedel

Romagnoli

Rovella

Zaccagni

A questi si aggiungono i due calciatori “under” Belahyane e Provstgaard, regolarmente convocati da mister Sarri e inseriti nella lista consegnata alla Lega Serie A.

Le scelte di Sarri: conferme e possibili dubbi

La lista dei convocati della Lazio conferma l’impostazione provata durante il precampionato. Nessuna sorpresa clamorosa, ma qualche segnale interessante. Il rientro di Romagnoli, seppur ancora squalificato per le prime due giornate, dimostra la volontà di tenere compatto il gruppo. Da monitorare la situazione legata a Vecino e Belahyane, che erano in dubbio per problemi fisici ma hanno recuperato in tempo.

In porta, Provedel parte in vantaggio su Mandas, mentre in attacco la concorrenza tra Castellanos e Dia resta aperta fino all’ultimo. A centrocampo, occhi puntati su Rovella, che potrebbe partire titolare, e su Guendouzi, ormai punto fermo della mediana.

Pronta la Lazio per la prima

Con i convocati della Lazio ora ufficiali, l’attenzione si sposta tutta sul campo. La trasferta contro il Como non sarà semplice, ma Sarri si affida alla sua rosa completa per iniziare il campionato con il piede giusto. L’obiettivo? Tre punti e subito un segnale forte alle rivali.