Convocati Lazio, ecco la lista ufficiale di Maurizio Sarri in vista della sfida contro il Verona - Lazio News 24

Convocati Lazio: ecco la lista ufficiale di Sarri per la sfida contro il Verona

La Lazio si prepara per la delicata sfida casalinga contro l’Hellas Verona, in programma oggi alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. In vista di questo appuntamento di campionato, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati Lazio, confermando alcune attese e riservando anche qualche piccola sorpresa.

Di seguito l’elenco completo dei convocati Lazio per il match:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel

Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Guendouzi, Rovella

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Noslin, Pedro, Zaccagni

Tra i convocati della Lazio, spicca la presenza di Nuno Tavares, nuovo rinforzo per la fascia sinistra, che potrebbe fare il suo esordio già questa sera. Da monitorare anche le condizioni di Zaccagni, recuperato e nuovamente a disposizione, mentre resta fuori il lungodegente Immobile, ancora ai box per problemi fisici.

In difesa, confermata la presenza di Provstgaard, giovane promessa danese che Sarri continua a inserire nel gruppo della prima squadra. Al centrocampo, oltre ai titolari Guendouzi, Rovella e Cataldi, figura anche Belahyane, profilo giovane e interessante che il tecnico potrebbe utilizzare a gara in corso.

L’attacco vede un’ampia scelta per Sarri: insieme a Pedro e Zaccagni, ci sono anche i nuovi innesti Noslin e Dia, entrambi a caccia di minuti importanti. Occhi puntati anche su Castellanos, che dovrebbe partire dal primo minuto, con Cancellieri pronto a subentrare dalla panchina.

La pubblicazione della lista dei convocati Lazio rappresenta sempre un momento atteso dai tifosi, che possono così iniziare a immaginare la formazione titolare e le possibili soluzioni tattiche adottate da Sarri. Contro un Verona in cerca di punti salvezza, la Lazio dovrà dimostrare concentrazione e determinazione, sfruttando la qualità e la profondità della rosa.