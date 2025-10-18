Convocati Lazio, Sarri recupera quel giocatore contro l'Atalanta. La situazione - Lazio News 24

Convocati Lazio: Sarri recupera Vecino per la trasferta di Bergamo. La situazione

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel;

Difensori: Patric, Romagnoli, Tavares, Hysaj, Provstgaard, Lazzari, Gila, Marusic;

Centrocampisti: Vecino, Guendouzi, Belahyane, Basic, Cataldi;

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Noslin, Isaksen, Dia, Cancellieri.

In vista della sfida contro l’Atalanta, in programma domenica 19 ottobre 2025 alle 18:00 al Gewiss Stadium, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio. Una notizia particolarmente attesa riguarda il rientro di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano che non scendeva in campo da oltre due mesi a causa di un infortunio muscolare subito prima dell’amichevole contro il Burnley.

Il ritorno di Vecino rappresenta un rinforzo importante per il centrocampo biancoceleste, che ha dovuto fare a meno del giocatore in diverse partite cruciali. Sarri ha sempre avuto fiducia nelle qualità del centrocampista e spera che il suo rientro possa portare equilibrio e dinamismo alla squadra.

Oltre a Vecino, tra i convocati figurano anche altri giocatori di rilievo, pronti a scendere in campo per contribuire al successo della Lazio. La squadra si presenta con una formazione competitiva, con l’obiettivo di affrontare l’Atalanta con determinazione e spirito di squadra.

La sfida contro l’Atalanta si preannuncia impegnativa, ma con il rientro di Vecino e la presenza di altri giocatori chiave, la Lazio è pronta a dare il massimo per ottenere un risultato positivo. I tifosi biancocelesti sperano in una prestazione convincente e in un passo avanti importante nella stagione della squadra.

LEGGI ANCHE le ultimissime in casa Lazio