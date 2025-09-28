Convocati Lazio, la lista ufficiale in vista della gara contro il Genoa - Lazio News 24

Convocati Lazio: la lista ufficiale per la trasferta contro il Genoa, Basic sostituisce Dele-Bashiru

Sono stati ufficializzati i convocati Lazio in vista della delicata trasferta di campionato contro il Genoa, in programma domani sera allo stadio Luigi Ferraris alle ore 20:45. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori disponibili, con una novità importante riguardante il centrocampo.

La società ha infatti comunicato la sostituzione temporanea in lista di Fisayo Dele-Bashiru, fermato da un infortunio. Al suo posto è stato reintegrato Toma Basic, che torna quindi a disposizione per le gare ufficiali di Serie A. Una decisione attesa, considerando le recenti indisponibilità a centrocampo e l’esigenza di ampliare le opzioni per il match contro un Genoa aggressivo e organizzato.

Ecco l’elenco completo dei convocati Lazio per la sfida contro i rossoblù:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel.

Difensori: Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli.

Centrocampisti: Basic, Cataldi, Farcomeni, Pinelli.

Attaccanti: Cancellieri, Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni.

L’inserimento di Basic nei convocati Lazio rappresenta una scelta strategica, utile anche in ottica rotazioni, visto il calendario fitto e l’importanza di mantenere equilibrio in mediana. Il croato, spesso rimasto ai margini in questa prima parte di stagione, potrebbe tornare a giocarsi le sue chance proprio in questa fase delicata del campionato.

Con questa lista, Sarri conferma le sue scelte più affidabili, portando a Genova un mix di esperienza e giovani talenti. Attenzione anche alle condizioni di alcuni giocatori chiave, come Zaccagni e Pedro, che saranno probabilmente gestiti a gara in corso.

Per la Lazio si tratta di una partita fondamentale per rilanciarsi dopo un avvio di stagione altalenante. I convocati Lazio per la trasferta ligure lasciano intendere che Sarri vuole puntare su una squadra compatta, in grado di portare a casa punti pesanti lontano dall’Olimpico.

Il club biancoceleste ha comunicato ufficialmente la lista, confermando la piena disponibilità del gruppo e la volontà di affrontare il Genoa con determinazione. L’aggiornamento sui convocati Lazio arriva quindi in un momento cruciale, sia per la classifica che per la fiducia dell’ambiente.