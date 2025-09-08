Convocati Italia, clamorosa esclusione di Zaccagni! Ecco chi prenderà il suo posto - Lazio News 24

Convocati Italia: fuori Zaccagni, dentro Maldini per la sfida con Israele

Gennaro Gattuso ha ufficializzato la lista dei convocati Italia in vista della delicata sfida contro Israele, in programma questa sera alle 20:45 a Debrecen, in Ungheria. La partita è valida per il Gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026, e gli azzurri cercano punti fondamentali per restare in corsa verso il primo posto.

Tra i convocati Italia spicca una grande assenza: Mattia Zaccagni, esterno offensivo della Lazio, non sarà della partita. Il giocatore ha infatti rimediato una contusione durante la sfida di venerdì scorso contro l’Estonia e non ha potuto allenarsi con il gruppo a Coverciano. I postumi della botta lo hanno costretto a un lavoro differenziato in palestra e, di conseguenza, Gattuso ha scelto di escluderlo dai convocati per la trasferta.

L’assenza di Zaccagni rappresenta una perdita importante per la Nazionale, visto il suo ottimo avvio di stagione in Serie A. La sua esclusione ha aperto le porte a Daniel Maldini, trequartista dell’Atalanta, che prende ufficialmente il suo posto nell’elenco dei convocati Italia.

Oltre a Zaccagni, restano fuori anche Marco Carnesecchi (portiere dell’Atalanta), Giovanni Leoni (difensore del Liverpool) e Giovanni Fabbian (centrocampista del Bologna), già esclusi nella gara precedente.

Elenco completo dei convocati Italia:

Portieri – Donnarumma, Meret, Vicario

Difensori – Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini

Centrocampisti – Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella

Attaccanti – Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Maldini

Situazione nel Gruppo I

Nel gruppo I, la classifica è guidata dalla Norvegia con 12 punti in 4 gare, seguita da Israele a 9. L’Italia, con una partita in meno, è a quota 6 punti. Seguono Estonia (3) e Moldavia (0).

Il programma del turno:

Stasera, ore 20:45: Israele – Italia

Israele – Italia Domani, ore 20:45: Norvegia – Moldavia

Con Zaccagni assente e una rosa rimaneggiata, i convocati Italia proveranno a conquistare tre punti pesanti in trasferta, rilanciando la corsa verso la qualificazione al Mondiale 2026.