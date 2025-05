Conte è sicuro: «Inter Lazio? Non ci interessa il loro risultato...»

L’allenatore del Napoli ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, dove ha parlato anche della sfida tra Inter e Lazio.

LE PAROLE – Alla fine hai bisogno dell’aggiornamento, si aggiorneranno loro, non è importante. Sicuramente il risultato non potrà condizionare né una squadra né l’altra, non si può speculare in questo caso, devi pensare a fare il tuo, possibilmente vincere la partita. Noi dobbiamo pensare a noi.