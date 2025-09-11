Conferenza stampa Sarri: ecco quando parla il tecnico alla vigilia di Sassuolo-Lazio

Conferenza stampa Sarri: ecco quando parlerà ai giornalisti il tecnico biancoceleste alla vigilia di Sassuolo-Lazio

Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Lazio, valida per la terza giornata di Serie A 2025/26, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri – allenatore toscano classe 1959, noto per il suo calcio offensivo e organizzato – parlerà in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello. L’appuntamento è fissato per sabato 13 settembre alle ore 12:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

Un match importante per la classifica

La Lazio arriva a questo impegno con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e consolidare la propria posizione in campionato. Il Sassuolo, squadra allenata da un tecnico giovane e propositivo, rappresenta un avversario insidioso, capace di mettere in difficoltà anche le big grazie a un gioco rapido e verticale.

Per Sarri, la conferenza stampa sarà l’occasione per fare il punto sulla condizione della squadra, sugli eventuali recuperi dagli infortuni e sulle scelte tattiche in vista della trasferta al Mapei Stadium.

I temi attesi in conferenza

Tra gli argomenti che potrebbero essere affrontati dal tecnico:

Stato di forma dei giocatori chiave come Zaccagni , capitano biancoceleste, e Rovella , regista di grande qualità.

come , capitano biancoceleste, e , regista di grande qualità. La gestione delle energie in vista del calendario fitto, con il derby contro la Roma all’orizzonte.

Le possibili rotazioni a centrocampo, dove la concorrenza è alta e giocatori come Fisayo Dele-Bashiru e Matías Vecino si contendono una maglia da titolare.

Un momento di confronto con i media

Come da tradizione, la conferenza stampa di Sarri sarà anche un momento di confronto con i giornalisti, utile per chiarire la visione dell’allenatore e trasmettere fiducia all’ambiente. Le sue parole saranno seguite con attenzione dai tifosi, desiderosi di capire quali strategie adotterà la squadra per affrontare un Sassuolo che, soprattutto in casa, sa essere pericoloso.

