Conferenza stampa Di Francesco: «Espresso buon calcio. Se la mia squadra ha un certo dominio vuol dire che…»

Conferenza stampa Di Francesco: l’allenatore del Lecce interviene dopo la partita contro la Lazio

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 22a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Lazio. Le sue parole riprese da Tmw:

LA CONFERENZA STAMPA DI DI FRANCESCO

ASPETTI DA MIGLIORARE – «Direi più di gol. La squadra ha espresso un buon calcio, siamo mancati nella qualità negli ultimi metri, in zona gol. Quello è il tallone d’Achille di questo momento».

PRESTAZIONE – «Oggi voglio esaltare la prestazione e l’atteggiamento della squadra, la capacità di rendere la vita difficile all’avversario, senza concedere nulla. Un pizzico di fortuna in più non sarebbe guastato».

CAMBI – «Vedevo una squadra equilibrata, se non riesci a vincere non devi perdere. Con i cambi la squadra ha occupato bene il campo. Gandelman non lo volevo togliere, occupa l’area meglio di tutti gli altri a a centrocampo. Volevo toccare il meno possibile, vedevo una squadra con equilibrio”».

CRESCITA – «Sì, ma non esistono squadre che dominano per tutta la partita. Quando ci sono valori differenti, se la tua squadra ha avuto un certo dominio è un buon risultato. Dovevamo essere più efficaci negli ultimi metri».

