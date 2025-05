Conference League, la Fiorentina strappa il posto europeo ai capitolini: ecco com’è andata alla squadra di Baroni

Conference League, la Fiorentina spodesta la Lazio dalla competizione europea. Ecco le ultime sui biancocelesti

L’epilogo della stagione di Serie A ha sancito i propri verdetti. In particolare è bene sottolineare che la Fiorentina ha ottenuto la qualificazione in Conference League spodestando la Lazio dall’Europa.

I biancocelesti sono stati infatti superati a causa degli scontri diretti. Infatti entrambe le squadre hanno chiuso il campionato con 65 punti, ma i viola sono passati avanti in virtù del 2-1 all’andata al Franchi e ancora 2-1 al ritorno all’Olimpico.

Risultati che fanno male ai capitolini che non riescono a qualificarsi alla UEFA Europa League per la prima volta de 2016/17. Un brutto colpo per i capitolini che avrebbero sperato di qualificarsi ancora per una competizione europea.