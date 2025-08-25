Como Lazio 2-0, disastro Dele-Bashiru: ecco i voti in edicola, cosa dicono le pagelle dei quotidiani

Como Lazio 2-0, disastro Dele-Bashiru tra le fila di Sarri, ecco i voti in edicola per lui, vediamo cosa dicono le pagelle dei quotidiani

L’esordio stagionale della Lazio è un’amara pillola da ingoiare, con la squadra di Maurizio Sarri che si è arresa con un netto 2-0 al Como, autore di una prestazione eccezionale. Il Como ha messo in mostra un gioco moderno, fatto di grande intensità e rapidità, che ha completamente sorpreso una Lazio apparsa lenta e statica. Gli uomini di Fàbregas hanno controllato il centrocampo fin dall’inizio, creando una superiorità numerica e tattica che ha permesso loro di sferrare continui attacchi e di mettere sotto pressione la difesa avversaria. La squadra ha mostrato una sorprendente capacità di cambiare assetto in campo, rendendo la vita impossibile ai difensori della Lazio, che non sono mai riusciti a prendere le misure agli avversari.

Il primo tempo si è concluso senza reti, ma solo per la bravura del portiere laziale e per gli errori di mira del Como. La ripresa, tuttavia, ha visto i lariani concretizzare la loro supremazia. Il primo gol, arrivato al 47′, è stato il risultato di una perfetta azione corale che ha liberato Douvikas davanti alla porta. Il raddoppio di Paz su punizione è stata la ciliegina sulla torta di una serata perfetta per i padroni di casa. La Lazio ha provato una reazione, ma senza mai impensierire seriamente la porta del Como. La sconfitta rappresenta un segnale di allarme per Sarri e i suoi ragazzi, che devono ritrovare la brillantezza e la reattività per affrontare al meglio il resto della stagione.

La sconfitta della Lazio si è materializzata in particolare nella zona centrale del campo, dove il centrocampo biancoceleste è stato surclassato dall’aggressività e dalla grinta del Como. Fisayo Dele-Bashiru, schierato in una posizione non sua, non è riuscito a dare il contributo sperato. Il giocatore ha faticato a trovare la giusta posizione in campo e non è riuscito a offrire un valido supporto né alla fase difensiva, né a quella offensiva. La sua prova, apparsa confusa e priva di incisività, è stata tra le più deludenti della serata e ha contribuito a lasciare il centrocampo sguarnito, con il Como che ha avuto il via libera per scatenare i suoi attacchi.

Alcune delle pagelle di Fisayo Dele-Bashiru dopo Como Lazio in edicola:

Tuttosport: 4.5 La trasformazione in mezzala è in atto ma i segnali non sono incoraggianti, è tra i peggiori nel ko del Sinigaglia.

La Gazzetta dello Sport: 4.5. Lascia il centrocampo sguarnitoenon aiuta gli attaccanti.

Il Messaggero: 4. Lo cerchi e non lo trovi, troppo attento a non sbagliare. Oppure non è proprio fatto per questo calcio sarriano in cui il suo è un ruolo decisivo. Se Vecino non si riprende, sono dolori. E se a gennaio non riapre il mercato, pure.