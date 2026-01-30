Colombo nel pre partita: «Non ci deve cambiare nulla non avere il pubblico oggi!»

Lorenzo Colombo, giocatore del Genoa, ha parlato nel pre partita del match della 23a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Lorenzo Colombo, giocatore del Genoa, ha parlato nel pre partita del match valido per la 23a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

DETERMINAZIONE – «Sicuramente tantissima perché è stata una grande vittoria e dimostrazione delle nostre qualità, non ci deve cambiare nulla non avere il pubblico! Dobbiamo automotivarci e dare continuità alla nostra striscia, dimostreremo chi siamo stasera!».

