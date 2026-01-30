Connect with us

Avversari

Colombo nel pre partita: «Non ci deve cambiare nulla non avere il pubblico oggi!»

Published

1 ora ago

on

By

colombo

Lorenzo Colombo, giocatore del Genoa, ha parlato nel pre partita del match della 23a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Lorenzo Colombo, giocatore del Genoa, ha parlato nel pre partita del match valido per la 23a giornata di Serie A 2025/26 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

DETERMINAZIONE – «Sicuramente tantissima perché è stata una grande vittoria e dimostrazione delle nostre qualità, non ci deve cambiare nulla non avere il pubblico! Dobbiamo automotivarci e dare continuità alla nostra striscia, dimostreremo chi siamo stasera!».

LEGGI ANCHE: Tavares Beşiktaş, il club turco pronto a presentare una nuova offerta! Gli aggiornamenti

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×