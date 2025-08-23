Classifica Serie A 2025/2026, tutti gli aggiornamenti e la posizione della Lazio - Lazio News 24

Classifica Serie A 2025/2026, ecco la linea graduatoria dopo le giornate di campionato

La corsa al vertice è pronta a infiammarsi: la classifica Serie A 2025/26 sarà il termometro delle ambizioni di ogni squadra, dal sogno scudetto fino alla lotta salvezza. Settimana dopo settimana, i punti conquistati o persi peseranno come macigni, alimentando speranze e tensioni. Ogni risultato può cambiare gli equilibri, rendendo la graduatoria uno specchio fedele delle emozioni del campionato italiano. Di seguito tutti gli aggiornamenti e la posizione della Lazio. TUTTI I RISULTATI DELLA SERIE A 2025/2026

Classifica Serie A 2025/26, la situazione

NAPOLI – 3

GENOA – 1

LECCE – 1

ATALANTA – 0

BOLOGNA – 0

CAGLIARI – 0

COMO – 0

CREMONESE – 0

FIORENTINA – 0

HELLAS VERONA – 0

INTER – 0

JUVENTUS – 0

LAZIO – 0

MILAN – 0

PARMA – 0

PISA – 0

ROMA – 0

SASSUOLO – 0

TORINO – 0

UDINESE – 0

Classifica Serie A 2025/26, la posizione della Juve a fine giornata

In attesa della prima giornata

Classifica Serie A 2025/26, quello che c’è da sapere

La classifica di Serie A 2025/26 non è soltanto una fotografia dei punti conquistati giornata dopo giornata, ma rappresenta l’anima del campionato, capace di raccontare sogni, delusioni e battaglie in ogni zona della graduatoria. In alto, lo scudetto rimane l’obiettivo supremo, ma altrettanto prezioso è il traguardo europeo, vero spartiacque tra un’annata da ricordare e una stagione da dimenticare.

Il regolamento è chiaro: le prime quattro squadre della classifica accedono direttamente alla prossima edizione della Champions League, la competizione più prestigiosa e desiderata. La quinta posizione garantisce un posto in Europa League, mentre la sesta apre le porte alla Conference League, un palcoscenico che, pur meno prestigioso, resta un’opportunità importante di visibilità e crescita. Sul fondo della graduatoria, invece, la tensione si trasforma in dramma: le ultime tre classificate retrocederanno in Serie B, perdendo così l’élite del calcio italiano.

La corsa è lunga e avvincente: dal sogno scudetto alla lotta salvezza, la classifica di Serie A 2025/26 promette emozioni fino all’ultima giornata.