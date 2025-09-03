Lazio, spunta una classifica sul valore della rosa. Dove sono posizionati - Lazio News 24

Lazio al decimo posto nella classifica del valore delle rose di Serie A

La Lazio si posiziona al decimo posto nella classifica del valore delle rose delle squadre di Serie A, secondo i dati pubblicati da Sky sui propri canali social. Si tratta di una graduatoria interessante che fotografa il potenziale economico e tecnico delle squadre del massimo campionato italiano, basandosi sul valore di mercato complessivo degli organici.

Con un valore stimato di 169 milioni di euro, la Lazio si colloca dietro club come Bologna (174 milioni) e Fiorentina (199 milioni), ma davanti a realtà come il Sassuolo (107 milioni), il Torino (106 milioni) e il Parma (104 milioni). Le big della Serie A dominano la parte alta della classifica, con la Juventus in vetta a quota 489 milioni, seguita da Milan (408 milioni), Napoli (389 milioni), Atalanta (318 milioni) e Inter (287 milioni).

Nonostante il decimo posto, il valore della rosa della Lazio non è da sottovalutare, soprattutto considerando le scelte strategiche del club in sede di calciomercato e la valorizzazione di alcuni elementi già presenti in rosa. Negli ultimi anni, infatti, il club capitolino ha spesso puntato su una gestione sostenibile, preferendo investimenti mirati piuttosto che operazioni dispendiose.

Il dato rappresenta anche uno spunto di riflessione sul momento attuale della squadra. Con l’arrivo di nuovi innesti e un cambiamento in panchina, la Lazio sta attraversando una fase di transizione, ma resta una delle realtà più solide e ambiziose del campionato. La gestione attenta del presidente Claudio Lotito ha permesso al club di mantenere una certa stabilità economica, che si riflette anche nel valore della rosa.

Va ricordato che il valore di mercato non sempre corrisponde ai risultati sul campo. La Lazio, anche con un organico meno valutato rispetto ad altre squadre, ha spesso saputo competere ai vertici, conquistando piazzamenti europei e qualificazioni importanti. Il lavoro dell’area tecnica sarà dunque fondamentale per massimizzare il rendimento di una rosa che, pur non essendo tra le più ricche, può contare su qualità, esperienza e giovani in crescita.

In sintesi, la posizione della Lazio in questa speciale classifica conferma un equilibrio tra sostenibilità e ambizione. Resta ora da vedere se, durante la stagione, il valore della rosa si tradurrà anche in risultati concreti sul campo.