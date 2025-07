Chiesa Lazio, aumenta sempre di più la concorrenza per l'attaccante del Liverpool. Le ultime - Lazio News 24

Chiesa‑Lazio, Napoli si inserisce: l’alternativa a Ndoye è reale. La situazione attuale dei biancocelesti

La suggestione Chiesa‑Lazio ha occupato per giorni le pagine dei media: più un’ipotesi affascinante che una vera negoziazione. Tuttavia, il calciomercato in Italia è imprevedibile e, nelle ultime ore, è spuntato un nuovo contendente sul mercato per Federico Chiesa. A inserirsi nella corsa è il Napoli, che avrebbe individuato nell’ex Juventus un’alternativa concreta qualora l’affare Ndoye dovesse sfumare.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo nutre seri dubbi sulle trattative in corso per Ndoye e sta già valutando un piano B. Il nome di Chiesa è stato fatto più volte nelle ultime settimane nell’ambito del dibattito riguardante lo scacchiere offensivo della Lazio, ma ora diventa un’opzione vera per i dirigenti del Napoli.

Il profilo di Chiesa, classe 1997, si adatterebbe benissimo alla filosofia di gioco di Spalletti: esterno tecnico, veloce, capace di incidere sia sugli esterni che nel cuore dell’area di rigore. Dopo l’esperienza non esaltante all’estero, il Napoli lo considera un rinforzo ideale per riportare freschezza, imprevedibilità e qualità alla trequarti.

In questo contesto, l’idea della Chiesa‑Lazio sembrava potesse essere una pista concreta. Tuttavia, il club biancoceleste non ha mai mai imbastito una trattativa strutturata, né ha formulato un’offerta ufficiale. L’interesse era rimasto prevalentemente ipotetico, legato a possibili scenari di mercato e a suggestioni di tifosi.

Ora, con il coinvolgimento del Napoli, l’orizzonte si fa più definito. Se l’affare Ndoye dovesse arenarsi, la società partenopea è pronta a mettere sul tavolo una proposta per Chiesa, cercando di battere sul tempo eventuali altri club italiani interessati. La Lazio, se vorrà restare in corsa per il giocatore, dovrà tradurre l’interesse in numeri e formule contrattuali concrete.

In sintesi, la Chiesa‑Lazio resta una voce suggestiva, ma in questo momento la candidatura dell’ex Juve si è trasformata in un’opzione credibile solo per il Napoli. Il calciomercato italiano resta dinamico: nelle prossime settimane potremmo vedere sviluppi interessanti su questa pista, con i tifosi della Lazio a osservare con attenzione.