Lazio, Cataldi rischia il posto? Quel giocatore potrebbe togliere il suo posto da titolare. L'indiscrezione - Lazio News 24

Lazio, ballottaggio in regia: Cataldi o Rovella per l’esordio a Como? La situazione attuale

In casa Lazio, l’attesa per l’esordio stagionale si fa sentire, e uno dei nodi più importanti da sciogliere riguarda il regista titolare. Quando mancano pochi giorni alla prima gara ufficiale contro il Como, in programma per l’inizio del campionato, il tecnico Marco Baroni deve decidere chi guiderà la manovra della squadra: Danilo Cataldi o Nicolò Rovella.

Un solo posto a disposizione per due interpreti con caratteristiche differenti, ma entrambi funzionali al gioco della Lazio. Sulla carta, Rovella appare leggermente favorito, considerando le scelte del tecnico durante il ritiro estivo. L’ex Juventus è stato spesso impiegato dal primo minuto, dimostrando maggiore ritmo e brillantezza, soprattutto nelle amichevoli più competitive. Tuttavia, Baroni ha chiarito fin da subito: “Si alterneranno”, segno che la titolarità non è più scontata per nessuno dei due.

Lazio, prove di centrocampo: Baroni osserva e decide

Durante l’estate, il tecnico della Lazio ha ruotato regolarmente i due registi, cercando di valutare sul campo chi potesse interpretare meglio le sue idee tattiche. Nell’ultima uscita a Rieti, contro l’Atromitos, è stato Cataldi a partire titolare – una scelta che ha sorpreso, considerando che non iniziava una partita dal primo test contro la Primavera. Tuttavia, nei primi 45 minuti, la squadra è apparsa meno fluida e meno dinamica nella costruzione del gioco.

Con l’ingresso di Rovella nella ripresa, la manovra della Lazio ha ritrovato velocità e precisione, soprattutto nel dialogo tra centrocampo e attacco. Questo elemento potrebbe rivelarsi decisivo nella scelta finale di Baroni, che punta molto sulla rapidità di transizione e sul controllo del ritmo, aspetti in cui Rovella sembra avere qualcosa in più.

Lazio, una scelta tattica che peserà

Il ballottaggio tra i due registi rappresenta un primo importante bivio tattico per la nuova stagione della Lazio. La scelta influenzerà non solo l’approccio alla gara con il Como, ma anche le gerarchie a medio termine in mezzo al campo. Con il mercato ancora aperto e la rosa in via di definizione, ogni dettaglio conta.

Il tecnico biancoceleste è chiamato a prendere una decisione già significativa: la Lazio ripartirà da Cataldi o Rovella? Lo scopriremo presto, con il debutto ormai alle porte.