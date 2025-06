Cataldi Lazio, possibile ritorno a Roma per il centrocampista? La situazione

Condividi via email

Cataldi Lazio: la situazione dell’ex biancoceleste in vista della prossima stagione

La scorsa estate Danilo Cataldi è stato ceduto alla Fiorentina in prestito, con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. La cifra è bassissima e potrà essere esercitata entro il primo di luglio. L’ex Lazio ha convinto molto a Firenze in questa stagione, ma non è certo che i gigliati decidano di riscattarlo.

Infatti, stando alle ultime dichiarazioni di TuttoMercatoWeb, tutto dipenderà dal nuovo allenatore. In caso di mancata conferma da parte del prossimo tecnico viola, Danilo tornerebbe a vestire la maglia biancoceleste.