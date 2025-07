Cataldi ritrova la sua Lazio: da riserva a pedina fondamentale nel centrocampo di Sarri? Sarà sfida con Rovella

Danilo Cataldi, centrocampista romano classe ’94, ha vissuto un’estate di rinascita calcistica con la Lazio. Dopo un periodo di incertezza, in cui sembrava destinato a ricoprire un ruolo marginale, l’ex regista biancoceleste ha ritrovato spazio e centralità nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano, noto per il suo calcio fatto di palleggio rapido e movimenti codificati, ha deciso di puntare nuovamente su Cataldi, schierandolo come play accanto a Nicolò Rovella, ex Juventus e protagonista di buona personalità.

Inizialmente considerato vice Guendouzi—mezzala francese con grande dinamismo—Cataldi ha dimostrato di poter offrire più di una semplice alternativa. La sua duttilità e maturità, maturata anche grazie all’esperienza lontano da Roma (un anno a Firenze), gli hanno permesso di imporsi nuovamente come elemento chiave del centrocampo laziale.

Il Corriere dello Sport ha riportato che Sarri, già artefice della sua consacrazione come regista, ha riconsegnato a Cataldi il ruolo di playmaker. La decisione di spostare il giovane talento Sofian Belahyane da mezzala ha aperto definitivamente lo spazio per Danilo, che potrebbe partire titolare nell’amichevole contro la Primavera, accanto a Guendouzi e Dele-Bashiru (promettente centrocampista anglo-nigeriano).

Doppio regista, nuova formula per la Lazio

Con il mercato chiuso e l’assenza di impegni europei, Sarri dovrà fare affidamento su risorse interne. Cataldi e Rovella incarnano i principi del “sarrismo”: gioco a uno-due tocchi e intensità agonistica. La Lazio 2025-2026 potrebbe così presentarsi con una doppia regia: uno in avvio e uno in chiusura, sfruttando i cinque cambi disponibili.

La nuova Lazio, priva di nuovi acquisti, si affida ai suoi uomini ritrovati. La fiducia in Cataldi non è solo un atto tecnico, ma anche simbolico: dimostra come nel calcio, a volte, la vera risorsa sia già in casa.