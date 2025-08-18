Castellanos paga cara la rissa: in arrivo maxi multa dopo Lazio Atromitos. L’attaccante si è azzuffato con un avversario nel tunnel

Costerà caro, nel vero senso del termine, il cartellino rosso rimediato da Valentín “Taty” Castellanos durante l’amichevole estiva della Lazio contro la squadra greca dell’Atromitos. L’episodio, che ha visto l’attaccante della Lazio protagonista di una reazione veemente in seguito a un duro e scorretto intervento da parte di un difensore avversario, si concluderà con una sanzione di natura puramente economica e non sportiva. L’argentino ha poi scatenato un rissa nel tunnel degli spogliatoi.

Molti tifosi e addetti ai lavori avevano temuto che l’espulsione potesse tradursi in una squalifica da scontare nella prima partita ufficiale della stagione, quella contro il Como. Tuttavia, come riportato in dettaglio dal “Corriere dello Sport“, il regolamento della Lega Serie A prevede una disciplina specifica per le infrazioni commesse durante gli incontri amichevoli. In questi casi, il Giudice Sportivo è orientato a convertire la sanzione disciplinare, anche grave come un’espulsione diretta, in una multa pecuniaria piuttosto che in un’inibizione a partecipare alle gare ufficiali.

Questa norma ha lo scopo di punire il comportamento antisportivo del singolo calciatore senza però penalizzare la squadra in competizioni ufficiali per un’infrazione avvenuta in un contesto non competitivo. Di conseguenza, l’allenatore biancoceleste potrà contare regolarmente sul proprio centravanti per l’imminente debutto in campionato, un sospiro di sollievo per la società che non dovrà rinunciare a una pedina fondamentale del suo scacchiere offensivo.

Per Taty Castellanos, l’incidente si trasforma quindi in una lezione costosa ma non invalidante per il suo percorso sportivo. La sanzione economica servirà da monito per il futuro, un richiamo a mantenere il controllo e la disciplina anche di fronte a provocazioni o a falli particolarmente duri. Sebbene il suo portafoglio ne risentirà, la sua presenza in campo contro il Como non sarà in discussione, permettendogli di iniziare la stagione regolarmente al fianco dei suoi compagni.