Castellanos, quale sarà il suo futuro alla Lazio? Goal e l'offerta da una big importante - Lazio News 24

Dal Sud America insistono: Castellanos vuole tornare in patria. La Lazio valuta le opzioni per gennaio

Le voci su un possibile addio di Castellanos alla Lazio continuano a circolare con insistenza, soprattutto dal Brasile, dove si parla apertamente di un interessamento concreto da parte del Flamengo. Nonostante la situazione attuale non lasci intendere movimenti imminenti, la stampa brasiliana, in particolare il giornalista Fabrizio Lopes, è certa: il club di Rio de Janeiro è pronto a tornare alla carica per l’attaccante argentino già nella sessione invernale di calciomercato.

Secondo queste indiscrezioni, sarebbe lo stesso Taty Castellanos a spingere per un trasferimento. Dopo una stagione in chiaroscuro con la maglia della Lazio, il centravanti ex Girona starebbe valutando seriamente la possibilità di chiudere anzitempo la sua avventura in Serie A per tornare in Sud America. Il Flamengo, che da tempo segue il profilo del giocatore, sarebbe pronto a cogliere l’occasione qualora il club biancoceleste desse il via libera alla trattativa.

Al momento, da Formello non arrivano conferme ufficiali, ma la situazione è destinata ad evolversi nelle prossime settimane. Il futuro di Castellanos alla Lazio potrebbe dipendere da diversi fattori: la continuità d’impiego sotto la guida di Sarri, l’eventuale sblocco del mercato e le offerte che il club riceverà per altri attaccanti in rosa. In caso di cessione, infatti, la Lazio dovrebbe necessariamente cercare un sostituto, probabilmente già nel mese di gennaio.

L’arrivo di Castellanos nella Capitale, lo scorso anno, aveva alimentato grandi aspettative. Tuttavia, il giocatore non è ancora riuscito a imporsi come titolare fisso, complice anche la forte concorrenza nel reparto offensivo e le difficoltà generali incontrate dalla squadra in questa prima parte di stagione.

L’interesse del Flamengo, dunque, rilancia il tema Castellanos sul tavolo del mercato biancoceleste. Da un lato, c’è la volontà del giocatore di trovare maggiore spazio e nuove motivazioni; dall’altro, la Lazio dovrà capire se è disposta a rinunciare al suo investimento dopo una sola stagione.

Con l’avvicinarsi della finestra invernale, il nome di Castellanos rischia di diventare uno dei più caldi in casa Lazio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si tratta solo di voci o dell’inizio di un vero e proprio addio.