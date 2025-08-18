Calciomercato Lazio, una squadra irrompe su Castellanos. Cessione in vista per l'attaccante? - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: lo Zenit irrompe su Castellanos, Schira rivela un’offerta importante

La Lazio vive un finale di calciomercato estivo 2025 tutt’altro che tranquillo. A pochi giorni dalla chiusura ufficiale delle trattative, un nuovo assalto potrebbe minare la stabilità dell’attacco biancoceleste. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, lo Zenit San Pietroburgo avrebbe messo gli occhi su Valentín Castellanos e starebbe preparando un’offerta molto importante per convincere il club capitolino a lasciar partire l’attaccante argentino.

Calciomercato Lazio, spunta l’interesse dello Zenit per Castellanos

Dopo il timido tentativo del Flamengo, ora è il club russo a fare sul serio. Lo Zenit, infatti, è alla ricerca di un centravanti affidabile in grado di guidare l’attacco in vista della prossima stagione europea. Il profilo di Castellanos è considerato ideale: giovane, già rodato in Serie A e capace di segnare gol pesanti. Secondo Schira, la società di San Pietroburgo sarebbe pronta a formulare una proposta «difficile da rifiutare», che potrebbe far vacillare anche una società solitamente restia a cedere i propri titolari a pochi giorni dall’inizio del campionato.

La posizione della Lazio: Sarri frena tutto

Nonostante l’interesse crescente, la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere Castellanos. Il tecnico Maurizio Sarri ha posto il veto su qualsiasi partenza tra i titolari, convinto che la rosa attuale sia già al limite in termini di numeri e qualità. L’ex Girona è stato individuato come un elemento strategico nel progetto biancoceleste, e il suo addio aprirebbe un vuoto difficile da colmare in così poco tempo.

Il club, inoltre, non vuole ripetere errori del passato, quando cessioni dell’ultimo minuto hanno compromesso l’equilibrio tecnico della squadra. Da Formello filtra prudenza ma anche fermezza: salvo offerte clamorose, Castellanos resterà alla Lazio almeno fino alla fine della stagione.

Tensione in casa Lazio: ultime ore decisive

Le prossime ore saranno comunque decisive per comprendere se lo Zenit formalizzerà davvero la propria proposta. Il calciomercato Lazio, che sembrava destinato a concludersi senza grandi scossoni, potrebbe invece vivere un colpo di scena finale.

Per ora, la linea è chiara: trattenere i big e blindare un gruppo che vuole tornare competitivo in Italia e in Europa.