Castellanos, la Lazio deve puntare su di lui. La mancata titolarità fa scoppiare la polemica! - Lazio News 24

Lazio, dubbi e rimpianti dopo il Derby: Castellanos doveva partire titolare? La situazione

Il giorno dopo il Derby della Capitale è, come spesso accade, il momento dei bilanci, delle riflessioni e dei rimpianti. In casa Lazio, l’amarezza per l’occasione persa contro la Roma lascia spazio a un interrogativo ben preciso: perché Valentin Castellanos è rimasto in panchina a inizio gara? Una scelta tecnica di Maurizio Sarri che, col senno di poi, potrebbe essere considerata un errore pesante.

Il derby è stato deciso da episodi, e la sensazione diffusa tra tifosi e addetti ai lavori è che con Castellanos in campo sin dal primo minuto, le cose sarebbero potute andare diversamente. Al suo posto, Sarri ha preferito schierare Dia, ma il rendimento dell’attacco biancoceleste nel primo tempo è stato opaco, privo di profondità e mordente. Solo con l’ingresso dell’attaccante argentino la Lazio ha iniziato a creare vere occasioni, mostrando maggiore determinazione e una nuova intensità offensiva.

È vero che Castellanos ha sprecato un’occasione importante davanti a Svilar, ma è altrettanto vero che la sua presenza ha cambiato volto alla manovra offensiva della squadra. Ha messo pressione alla difesa avversaria, ha attaccato gli spazi e ha cercato il gol con convinzione. Qualità che, forse, sarebbero servite fin dall’inizio in una partita tanto sentita e delicata.

La domanda che molti si pongono è inevitabile: se Castellanos fosse partito titolare, il risultato sarebbe stato diverso? Non esiste una risposta certa, ma il fatto che la Lazio sia cresciuta proprio con lui in campo lascia più di un dubbio sulle scelte iniziali di Sarri.

Se la decisione è stata dettata da motivazioni tecniche, allora bisogna chiedersi se l’allenatore biancoceleste stia iniziando a risentire della pressione del momento. Le difficoltà tattiche, gli infortuni e la situazione instabile del centrocampo stanno condizionando pesantemente il rendimento della squadra. E, in un contesto così delicato, lasciare in panchina un attaccante come Castellanos, che ha dimostrato di poter fare la differenza, potrebbe essere stato un lusso che la Lazio non poteva permettersi.

Ora si guarda avanti, ma il dibattito è aperto: per la prossima partita, Castellanos merita una maglia da titolare. E la Lazio, per rialzarsi, ha bisogno della sua fame, della sua energia e della sua voglia di spaccare le partite.