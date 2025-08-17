Castellanos, così non si va da nessuna parte! Tensioni da parte dell'attaccante della Lazio per quel motivo - Lazio News 24

Lazio, tensioni nell’amichevole contro l’Atromitos: Castellanos protagonista di una rissa

Il test amichevole tra Lazio e Atromitos si è trasformato in un episodio poco edificante, segnato da una serie di scontri in campo che hanno rovinato il clima del precampionato. A catalizzare l’attenzione è stato Taty Castellanos, attaccante argentino della Lazio, coinvolto in una violenta rissa con il difensore greco Lima Santos, che ha portato all’espulsione di entrambi.

L’episodio si è verificato nella parte centrale della gara, dopo un inizio tutto sommato regolare. A scatenare la tensione è stato un fallo gratuito commesso da Guendouzi, che ha provocato la prima accesa discussione tra i giocatori. Ma la situazione è degenerata poco dopo, quando Lima ha effettuato un duro intervento su Castellanos, che ha reagito con veemenza. Ne è nata una vera e propria mischia a centrocampo, sedata con difficoltà dall’arbitro Forneau, che ha optato per il cartellino rosso sia per il difensore greco che per l’argentino della Lazio.

Il nervosismo non si è esaurito con l’espulsione: nel tunnel degli spogliatoi, infatti, la tensione è proseguita e ha richiesto l’intervento della polizia e dello staff di entrambe le squadre per evitare ulteriori contatti fisici. Un finale infuocato che non è piaciuto a Maurizio Sarri, il quale, al termine della gara, ha rimproverato Castellanos per l’eccessiva reazione, sottolineando quanto sia importante mantenere lucidità anche in situazioni di provocazione.

Questa reazione incontrollata di Castellanos rischia di offuscare quanto di buono mostrato dalla Lazio sul piano tecnico, con la vittoria per 2-0 firmata da Noslin e Pedro. Il match, che doveva essere un semplice banco di prova in vista dell’inizio della Serie A, ha invece acceso un campanello d’allarme sul fronte della gestione emotiva da parte di alcuni giocatori, Castellanos in primis.

Per l’argentino, arrivato lo scorso anno con grandi aspettative, sarà fondamentale imparare a gestire meglio la pressione e i contatti fisici, soprattutto in un campionato competitivo come quello italiano. La Lazio, dal canto suo, dovrà lavorare anche su questi aspetti caratteriali per evitare situazioni simili durante gli impegni ufficiali.