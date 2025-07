Castellanos Lazio, molto impegno ma poco risultato: Sarri e i biancocelesti cercano risposte in attacco

Castellanos Lazio, tanto impegno ma poco risultato in porta: Sarri e i biancocelesti cercano risposte in avanti

Taty Castellanos, centravanti argentino classe ’98 noto per la sua aggressività e versatilità offensiva, ha collezionato due presenze da titolare nelle prime amichevoli stagionali con la Lazio, ma il conto dei gol è ancora fermo. Nell’ultimo test contro l’Avellino, disputato allo stadio Benito Stirpe di Frosinone, l’urlo del gol è rimasto strozzato in gola ai tifosi biancocelesti. A vanificare la sua rete, un fischio controverso dell’arbitro Perri, che ha annullato il colpo di testa per una presunta spinta su Cancellotti, difensore degli irpini.

Castellanos si è distinto per impegno e spirito di sacrificio, affrontando con generosità la difesa avversaria. Tuttavia, come sottolinea Il Corriere dello Sport, l’attaccante ha mostrato poco cinismo sotto porta: «Grinta, pressing, rovesciate e colpi di tacco aerei. Purtroppo anche poco peso in area di rigore». Poche le occasioni realmente pericolose, e quelle che ha avuto le ha provate in acrobazia, senza successo.

Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste celebre per il suo calcio offensivo e organizzato, al 62′ ha optato per il cambio: dentro Noslin, attaccante olandese con buone doti atletiche, al posto di Castellanos. Il senegalese Boulaye Dia, tradizionale punto di riferimento offensivo e grande rivale di Taty per il ruolo di punta, è ancora fermo ai box per un infortunio alla caviglia. Dia sarà con tutta probabilità il principale concorrente dell’argentino per la maglia da titolare al centro dell’attacco.

Attualmente, Sarri sembra escludere l’ipotesi di un cambio modulo che permetta la convivenza tra i due centravanti. Per conquistare spazio, a Castellanos non basterà l’abnegazione: servono gol. Con la stagione alle porte, la Lazio ha urgente bisogno di certezze in attacco, e il tecnico aspetta risposte concrete.