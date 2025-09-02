Castellanos, da oggetto misterioso a eroe della Lazio (e il ragazzo può ancora crescere) - Lazio News 24

Castellanos incanta l’Olimpico: la rabona per Zaccagni ricorda Gascoigne

Ci sono giocate che restano nella memoria collettiva ben oltre il semplice gesto tecnico. Una di queste è senza dubbio la rabona con cui Castellanos ha servito Zaccagni durante la gara contro il Verona. Un assist geniale, elegante, quasi provocatorio nella sua naturalezza, che ha acceso l’entusiasmo dell’Olimpico e riportato alla mente i colpi di un certo Paul Gascoigne, fuoriclasse che in passato deliziava proprio lo stadio romano con giocate di puro estro.

Come riportato da La Repubblica, il gesto di Castellanos non è stato solo bello da vedere, ma anche significativo sotto il profilo tecnico e psicologico. Il “Taty” ha mostrato di possedere tutte le qualità richieste per un attaccante moderno: visione di gioco, freddezza, rapidità di pensiero e soprattutto quel tocco di follia creativa che distingue i buoni giocatori dai talenti puri.

L’assist in rabona è nato in un momento chiave della partita, trasformando una semplice azione offensiva in un piccolo capolavoro. Zaccagni non ha dovuto far altro che concludere, ma il merito è stato tutto del numero 9 biancoceleste, capace di inventare dal nulla una giocata che ha fatto il giro del web.

Il gesto di Castellanos, oltre ad avere un valore estetico evidente, racconta anche una crescita personale e tecnica. Spesso criticato per una certa incostanza sotto porta, l’attaccante argentino ha dimostrato che può incidere anche al di là del gol. La sua prestazione contro il Verona, arricchita da questa perla, potrebbe segnare una svolta nel suo percorso con la maglia della Lazio.

All’Olimpico, un gesto del genere non si vedeva da anni. I paragoni con Gascoigne non sono esagerati, almeno per quanto riguarda l’effetto scenico e la genialità. Ci vuole coraggio, istinto e tecnica raffinata per tentare un assist del genere in una partita ufficiale, e Castellanos ha mostrato di avere tutto questo nel suo repertorio.

Ora, l’obiettivo è dare continuità. Se il “Taty” riuscirà a unire spettacolo e concretezza, la Lazio potrà contare su un attaccante completo, capace di fare la differenza anche nei momenti più delicati.