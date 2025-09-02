 Castellanos, da oggetto misterioso a eroe della Lazio (e il ragazzo può ancora crescere) - Lazio News 24
Connect with us

News

Castellanos, da oggetto misterioso a eroe della Lazio (e il ragazzo può ancora crescere)

News

Calciomercato Lazio, Gigot rimarrà a Formello. Motivi? Svelato un retroscena

News

Lazio Under 17, esordio amaro per Ledesma. Sconfitta contro quella squadra

News

Calciomercato Lazio, un bilancio troppo negativo nonostante l'assenza di acquisti. I numeri

News

Lazio, Mellone sicuro: «Reazione importante di questa squadra dove va sottolineata una cosa»

News

Castellanos, da oggetto misterioso a eroe della Lazio (e il ragazzo può ancora crescere)

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Castellanos
Castellanos

Castellanos incanta l’Olimpico: la rabona per Zaccagni ricorda Gascoigne

Ci sono giocate che restano nella memoria collettiva ben oltre il semplice gesto tecnico. Una di queste è senza dubbio la rabona con cui Castellanos ha servito Zaccagni durante la gara contro il Verona. Un assist geniale, elegante, quasi provocatorio nella sua naturalezza, che ha acceso l’entusiasmo dell’Olimpico e riportato alla mente i colpi di un certo Paul Gascoigne, fuoriclasse che in passato deliziava proprio lo stadio romano con giocate di puro estro.

Come riportato da La Repubblica, il gesto di Castellanos non è stato solo bello da vedere, ma anche significativo sotto il profilo tecnico e psicologico. Il “Taty” ha mostrato di possedere tutte le qualità richieste per un attaccante moderno: visione di gioco, freddezza, rapidità di pensiero e soprattutto quel tocco di follia creativa che distingue i buoni giocatori dai talenti puri.

L’assist in rabona è nato in un momento chiave della partita, trasformando una semplice azione offensiva in un piccolo capolavoro. Zaccagni non ha dovuto far altro che concludere, ma il merito è stato tutto del numero 9 biancoceleste, capace di inventare dal nulla una giocata che ha fatto il giro del web.

Il gesto di Castellanos, oltre ad avere un valore estetico evidente, racconta anche una crescita personale e tecnica. Spesso criticato per una certa incostanza sotto porta, l’attaccante argentino ha dimostrato che può incidere anche al di là del gol. La sua prestazione contro il Verona, arricchita da questa perla, potrebbe segnare una svolta nel suo percorso con la maglia della Lazio.

All’Olimpico, un gesto del genere non si vedeva da anni. I paragoni con Gascoigne non sono esagerati, almeno per quanto riguarda l’effetto scenico e la genialità. Ci vuole coraggio, istinto e tecnica raffinata per tentare un assist del genere in una partita ufficiale, e Castellanos ha mostrato di avere tutto questo nel suo repertorio.

Ora, l’obiettivo è dare continuità. Se il “Taty” riuscirà a unire spettacolo e concretezza, la Lazio potrà contare su un attaccante completo, capace di fare la differenza anche nei momenti più delicati.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.