Castellanos Lazio, le offerte per il Taty spaventano la dirigenza: la necessità è trattenere

Le voci di mercato sul Taty Castellanos preoccupano la dirigenza della Lazio: con il blocco del mercato l’ordine è blindare i big, ma…

Il nome di Taty Castellanos è tornato al centro delle voci di mercato, con il Flamengo che ha messo nel mirino il centravanti della Lazio. Il club brasiliano sta discutendo direttamente con gli agenti del calciatore per sondare la sua disponibilità a un eventuale trasferimento in Brasile, con una quotazione che si aggirerebbe attorno ai 25 milioni di euro. Finora, tuttavia, non risulta sia stata intavolata alcuna trattativa ufficiale con il club biancoceleste, che continua a dichiarare l’argentino incedibile. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Nonostante la ferma posizione della Lazio, la situazione sta creando una inevitabile apprensione a Formello. La preoccupazione maggiore nasce dalla possibilità che l’offerta brasiliana possa trovare una certa apertura da parte di Castellanos, soprattutto in riferimento all’opportunità di tornare a giocare in Sudamerica. A questo si aggiungono le considerazioni del giocatore sulle sue chance di titolarità con Maurizio Sarri, elemento che potrebbe influenzare la sua decisione.

Il nodo cruciale per la Lazio è il mercato bloccato in entrata. In queste condizioni, la società non vorrebbe assolutamente privarsi dell’attaccante ex Girona, anche perché, qualora decidesse di cederlo, non potrebbe proprio sostituirlo. Questa limitazione rende ogni possibile uscita un rischio enorme, specialmente per un ruolo chiave come quello del centravanti. La permanenza di Castellanos è quindi fondamentale per Sarri, che conta su di lui per l’attacco, in attesa di capire come evolverà la situazione finanziaria e le restrizioni di mercato.