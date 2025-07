Castellanos Lazio, il Flamengo non molla il Taty? Le ultime

Lazio, continua l’interesse del Flamengo per il Taty Castellanos, ma con il mercato bloccato i big sono bloccati: le ultime

Le voci sull’interesse del Flamengo per l’attaccante della Lazio, Valentín “Taty” Castellanos, continuano a circolare, ma la situazione si fa più chiara. La Lazio, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore quest’estate, soprattutto a causa del mercato bloccato che le impedisce di trovare un sostituto adeguato. Questa posizione di incedibilità è un punto fermo per il club biancoceleste, che considera Castellanos una pedina fondamentale per la prossima stagione.

Dal Brasile, comunque, sono arrivate importanti conferme riguardo i contatti esplorativi del club rossonero. Il portale brasiliano colunadofla.com ha riportato le dichiarazioni ufficiali del Flamengo, che fanno chiarezza sulla natura dell’interesse: “Per quanto riguarda l’attaccante argentino, il Flamengo chiarisce che il suo direttore sportivo, José Boto, ha effettivamente contattato l’agente del calciatore per informarsi su di lui. Tuttavia, non ci sono stati progressi nei colloqui, né è stata inviata alcuna proposta alla Lazio“.

Questa dichiarazione conferma che, al momento, non è stata presentata alcuna offerta ufficiale al club capitolino. Si è trattato, dunque, solo di colloqui esplorativi tra il direttore sportivo del Flamengo e l’agente di Castellanos, volti a sondare la disponibilità del giocatore e a informarsi sulle condizioni di un’eventuale trattativa futura. La Lazio, quindi, può tirare un sospiro di sollievo: per ora il “Taty” resta saldamente a Formello, essenziale per gli schemi di Sarri in un periodo di forti limitazioni sul mercato in entrata.