Castellanos Lazio, il Flamengo insiste: arriva la risposta del club

Tiene banco il futuro di Castellanos Lazio ora che il Flamengo continua ad insistere, ecco quindi arrivare la risposta del club

Il Flamengo, dopo aver ricevuto risposte negative per Taremi e Beltran, sembrerebbe pronto a tornare alla carica per Castellanos. L’ipotesi è che l’attaccante argentino possa chiedere un incontro con Lotito per chiedere la cessione. Tuttavia, da Formello arrivano smentite: il mercato è bloccato, e Sarri ha scoperto troppo tardi l’impossibilità di cedere giocatori. In pratica, nessuno partirà, e non è necessario cercare conferme alla solita resistenza da parte di Lotito, che, pur non facendo sognare i tifosi, non ha mai venduto facilmente i suoi pezzi pregiati. Quest’estate, quindi, non sembra essere il momento giusto per trattare con la Lazio, che ha preso un impegno solenne con il tecnico. Come ha ricordato recentemente il ds Fabiani: «Ci siamo stretti due volte la mano». Le voci di mercato, tra cui quella che riguardava Castellanos, erano circolate già a metà giugno, ma da allora sono state fermate. Inoltre, sarebbe difficile sostituire i giocatori chiave in rosa.

Per quanto riguarda il Flamengo, si era già parlato di un possibile interesse a luglio, ma la Lazio non aveva aperto alcun dialogo. Adesso, sembra che il procuratore dell’attaccante non si sia più fatto sentire. Durante l’amichevole contro il Burnley, Castellanos è sceso in campo per l’ultima mezz’ora, mostrando serenità e tranquillità. Come spiega Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola, Non ha fatto dichiarazioni né mostrato segni di voler cambiare aria, ragion per cui la società non è preoccupata dalle indiscrezioni brasiliane. La posizione della Lazio rimane chiara: Castellanos non si vende, è e resterà il centravanti del club.

Fabiani, parlando in radio, ha ribadito la fiducia nell’attaccante argentino, che deve ancora crescere. Non è semplice raggiungere i numeri di Immobile, ma Taty segna gol importanti e cercherà di adattarsi al suo nuovo ruolo, competendo con Boulaye Dia. La concorrenza tra i due centravanti sarà accesa, ma Sarri li alterna, sfruttando le cinque sostituzioni. La Lazio ha ora tre centravanti: Castellanos, Immobile e Noslin, in attesa di trovare un’identità tattica.

Infine, per un possibile trasferimento, l’unica via sarebbe un’offerta di 40 milioni di euro e una presa di posizione forte da parte di Castellanos per il Flamengo. Tuttavia, anche in questo caso, la situazione resterebbe complessa, con Sarri e Lotito che potrebbero non essere facilmente convinti. Al momento, non ci sono sviluppi concreti, e la linea della Lazio rimane invariata: confermare i suoi giocatori principali.