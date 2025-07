La sfida dell’attacco: Castellanos e Dia alla ricerca della forma migliore

Lazio, sfida in attacco tra il Taty Castellanos e Boulaye Dia: i due alla ricerca della forma migliore per ottenere il posto da titolare

In porta, Maurizio Sarri ha optato per Provedel, sostituito solo al 61′ da Mandas, confermando le gerarchie tra i pali. In attacco, ha inizialmente preferito Taty Castellanos a Boulaye Dia. Tuttavia, come analizza il Corriere della Sera, l’attaccante argentino non è stato innescato a dovere dagli esterni e dal centrocampo. Il nervosismo della punta della Lazio, già percepibile contro l’Avellino, è riemerso anche in Turchia, un segnale preoccupante per un giocatore che già nel suo primo anno in Italia aveva faticato a emergere negli schemi del “Comandante”.

Castellanos dovrà accelerare il suo processo di adattamento e miglioramento se vuole confermarsi titolare nella stagione che sta per iniziare. Alle sue spalle, Boulaye Dia, frenato nelle ultime settimane da un problema alla caviglia sinistra, non ha intenzione di rassegnarsi alla panchina, pronto a lottare per un posto da titolare. Questa competizione interna dovrebbe spingere Castellanos a dare il massimo e a superare questo momento di “affanno”. Sebbene non sia stato l’unico a faticare contro il Fenerbahçe, la sua prestazione sotto porta rimane un punto interrogativo che Sarri dovrà risolvere rapidamente, per garantire alla Lazio quella pericolosità offensiva necessaria ad affrontare un campionato impegnativo.