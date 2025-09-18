Castellanos teme di perdere il posto: titolare nel derby nonostante l’affaticamento. L’argentino ha superato il problema fisico

ira un sospiro di sollievo Maurizio Sarri in vista del sentitissimo derby di domenica contro la Roma. Le buone notizie per l’allenatore della Lazio arrivano direttamente dall’infermeria e portano il nome di Valentín “Taty” Castellanos. L’allarme scattato dopo lo stop per un affaticamento agli adduttori accusato a Reggio Emilia sembra essere definitivamente rientrato, con l’attaccante argentino che ha lanciato segnali inequivocabili sulla sua voglia di essere protagonista nella stracittadina.

Non c’è affaticamento che tenga per il Taty, che va di corsa e ha messo nel mirino la maglia da titolare per la sfida dell’Olimpico. Alla ripresa degli allenamenti di ieri a Formello, l’ex Girona ha dato prova di aver superato il problema fisico, svolgendo interamente la doppia seduta di lavoro insieme al resto del gruppo. La sua candidatura per un posto al centro dell’attacco biancoceleste è dunque forte e chiara. Per Castellanos, la partita contro la Roma è un’occasione cruciale non solo per il prestigio della sfida, ma anche per consolidare la sua posizione nelle gerarchie.

La sua determinazione è infatti alimentata da una motivazione in più: la concorrenza interna si è fatta più agguerrita. Con l’arrivo di Boulaye Dia, l’argentino sa di avere il fiato sul collo di un altro attaccante di spessore, pronto a giocarsi le sue carte per guadagnare spazio. Tenersi stretta la maglia da titolare è diventato un imperativo. Per Sarri, il recupero del suo centravanti titolare è una pedina fondamentale da poter schierare in una partita che sfugge a ogni pronostico. Naturalmente, una risposta definitiva sulla sua presenza dal primo minuto arriverà solo dagli sviluppi dei prossimi giorni, a cominciare dalla seduta di oggi pomeriggio, ma l’atteggiamento del Taty non lascia spazio a dubbi: vuole il derby e farà di tutto per esserci.