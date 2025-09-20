Castellanos ci sarà? Ecco le risposte di Maurizio Sarri in vista de match - Lazio News 24

Lazio, Sarri rassicura: «Castellanos recuperabile per il derby. Panchina simbolica per Patric»

Alla vigilia dell’attesissimo derby della Capitale, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione sull’infermeria biancoceleste. Tra i temi più caldi, il recupero di Taty Castellanos, uno dei nomi più attesi tra i tifosi laziali in vista della stracittadina contro la Roma.

«Taty Castellanos è sempre più avanti nel percorso di recupero, è da considerarsi recuperabile», ha dichiarato Sarri con moderata fiducia. Parole che fanno ben sperare l’ambiente Lazio, che vede nell’attaccante argentino un possibile jolly offensivo da utilizzare durante il match più sentito dell’anno.

Castellanos, arrivato in estate per rinforzare il reparto avanzato biancoceleste, ha alternato buoni spunti a piccoli problemi fisici nelle ultime settimane. Il suo rientro, anche solo parziale, potrebbe rivelarsi prezioso in un momento in cui la Lazio ha bisogno di ritrovare incisività sotto porta e continuità in zona gol. La sua grinta e la capacità di attaccare la profondità rappresentano un’arma in più per Sarri, soprattutto in una gara in cui la lucidità sotto rete può fare la differenza.

Sarri ha poi aggiornato la situazione di Rovella, ancora in bilico: «Lo valutiamo oggi, vediamo se sarà in grado di essere della partita». Il giovane centrocampista è alle prese con alcuni fastidi fisici che ne mettono in dubbio la presenza per il derby. La sua eventuale assenza rappresenterebbe un’ulteriore complicazione per il tecnico toscano, che già deve fare i conti con una rosa non al completo.

Per quanto riguarda Patric, Sarri ha ammesso: «Ieri ha fatto una parte dell’allenamento con il gruppo. Potrebbe essere convocato, ma si tratterebbe di una panchina più simbolica che effettiva». Il difensore spagnolo, importante per gli equilibri della retroguardia, potrebbe dunque essere presente solo per fare numero, senza la concreta possibilità di scendere in campo.

Nel complesso, la Lazio si presenta al derby con qualche incertezza, ma anche con la speranza di poter contare su Castellanos, sempre più vicino al rientro. La sua presenza, anche parziale, rappresenterebbe una notizia importante per Sarri e per tutto il popolo biancoceleste, che sogna di riscattare la sconfitta contro il Sassuolo e ripartire proprio dalla sfida più importante della stagione.