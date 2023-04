Lazio, chi sono i dirigenti indagati e quali violazioni vengono imputate

Nella giornata di ieri in casa Lazio è scoppiato il caso plusvalenze: ecco tutti i dirigenti indagati e le violazioni imputate

Nella giornata di ieri in casa Lazio è scoppiata l’inchiesta plusvalenze. Come riportato dal Corriere dello Sport, finiscono sotto indagine Lotito (la Finanza non ha portato via il suo cellulare, essendo senatore), il ds Tare, Moschini e Cavaliere. A Lotito e agli altri dirigenti della Lazio vengono contestate le violazioni degli articoli 81 e 110 del codice penale, cioè «reato continuato» e «concorso di persone nel reato», ma anche l’articolo 2 del D.Lvo 74/2000, cioè «dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti».

Le varie colpevolezze sono ovviamente da dimostrare e questo vale per tutti gli indagati. La Lazio è quotata in borsa e dovrà rispondere della violazione dell’articolo 2622: «false comunicazioni sociali delle società quotate».