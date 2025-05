Il noto telecronista Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che è stata la stagione di Pedro

Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni attraverso il suo canale Youtube, dove ha parlato dell’attaccante della Lazio, Pedro.

LE PAROLE – Pedro, che grande esempio. Un uomo che si è adattato a essere il ‘sesto del basket’. Ha fatto nove gol da subentrante, su dieci in campionato. È decisivo ogni volta che entra in campo, freddissimo sottoporta ed è stato importante anche nelle coppe. Secondo me Pedro potrebbe anche aver accettato questo ruolo, come faceva José Altafini con la Juventus che quando subentrava segnava sempre. Questo dimostra grande serietà, perché si è adattato traendo il meglio dalla situazione e facendosi trovare sempre pronto fisicamente per giocare ancora a questi livelli