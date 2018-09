Canigiani: «Ultimo giorno per sottoscrivere il mini-abbonamento per l’Europa League»

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio

«Fino a alle ore 19:00 di oggi sarà possibile sottoscrivere i mini abbonamenti per l’Europa League, dopo resterà valida la sola opzione di acquisto dei singoli biglietti – esordisce Canigiani – Giovedì sarà l’occasione per portare i bambini e i più giovani allo stadio in quanto i biglietti per gli under 16 si possono acquistare al prezzo di €5, inoltre anche l’orario della gara permette di tornare a casa non troppo tardi»

DERBY – «Sui biglietti per il derby del 29 settembre ancora non abbiamo dati; vedremo nei prossimi giorni come procedono le vendite. Ricordiamo che prima disputeremo la gara casalinga con il Genoa, quindi probabilmente i nostri tifosi si dedicheranno prima al confronto con i rossoblù e solo successivamente si concentreranno sul derby. In seguito cercheremo di riattivare i servizi di Bus-sharing già presenti a Lazio-Inter della scorsa stagione».