Canigiani: «Biglietti Lazio Spezia, venduti 3500 tagliandi. I dettagli...»

Il responsabile del marketing, Marco Canigiani, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio dei biglietti per la sfida contro lo Spezia

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio.

Le sue parole: «Ad oggi sono stati venduti 3.500 biglietti. Dato interessante, anche se c’è stato qualche problema tecnico iniziale che però è stato prontamente risolto. Adesso il sito funziona perfettamente e si va avanti tranquilli con la vendita. Consigliamo di stampare il biglietto e di averlo anche sul telefono, così da avere più garanzie per l’accesso. Allo stesso tempo ricordo che servirà il GreenPass per l’accesso, e raccomando di seguire rigorosamente tutte le procedure per entrare allo stadio.

Per le prossime partite cercheremo di dare attivare altre modalità di vendita, ma per ora sarà consentita solo ed esclusivamente la vendita online. Consiglio anche di leggere il comunicato ufficiale per capire e conoscere le modalità di accesso allo stadio. Adesso c’è la fase di prelazione per gli abbonati, e nel comunicato potete leggere anche come compilare il modulo per il biglietto. C’è la possibilità di usufruire anche del voucher. Nel caso non si avesse il voucher si potrà accedere con il numero della tessera del tifoso o del codice tipografico presente proprio sull’abbonamento.

Il biglietto deve arrivare per email e vi consiglio di stamparlo ma anche di tenerlo sul telefono, meglio avere tutte e due. Ci vuole un po’ di pazienza nell’aspettare che arrivi tutto. Per qualsiasi problema esiste il call center che si mette a disposizione di chi richiede delucidazioni. Le maglie stanno venendo bene, sicuramente verso settembre ottobre potemmo tracciare una prima linea di tendenza»