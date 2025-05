Cancellieri Parma, dopo aver raggiunto la salvezza, gli emiliani pensano al riscatto dell’ex Lazio. La situazione

Condividi via email

Cancellieri Parma: i gialloblù pensano al riscatto dalla Lazio: ecco cosa filtra sull’operazione, che sembra potersi concretizzare

A differenza della Lazio, il Parma ha concluso la stagione con il raggiungimento del suo obiettivo: la salvezza. Gli Emiliani hanno chiuso la propria stagione con un successo in rimonta sull’Atalanta, che gli permetterà di mantenere la categoria.

Per questa ragione, i gialloblù si portano avanti e pensano a riconfermare parte della rosa. Tra i calciatori da confermare, secondo TMW, spunta il nome di Matteo Cancellieri, attualmente in prestito dalla Lazio, con diritto di riscatto fissato a poco meno di 7 milioni di €. In caso di pagamento di essa, il classe 2002 potrebbe essere il primo addio del calciomercato Lazio.