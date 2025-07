Cancellieri Lazio: sirene estere dal mercato, ecco la posizione della società

Cancellieri Lazio, offerta dall’estero per il calciatore biancoceleste: ecco la posizione della società, le ultime

Matteo Cancellieri sta vivendo un momento di rilancio con la Lazio. Dopo i prestiti a Empoli e Parma, il giovane attaccante è cresciuto e maturato sia tatticamente che a livello caratteriale. La sua evoluzione è stata evidente nell’amichevole al Fersini contro la Primavera, dove, come riporta il Corriere dello Sport, è andato a segno con un eurogol da 20 metri, conquistando gli applausi del pubblico e persino l’approvazione del presidente Claudio Lotito. Questa prestazione ha spazzato quasi del tutto la concorrenza con Noslin, posizionando Cancellieri in una posizione privilegiata nelle gerarchie offensive.

Il mercato bloccato in entrata per la Lazio si è rivelato un assist inaspettato per il classe 2002. Con l’impossibilità di acquisire nuovi giocatori, il club biancoceleste crede ora fortemente nei mezzi di Cancellieri e sta lasciando all’allenatore Maurizio Sarri ogni tipo di valutazione tecnica senza l’urgenza di cercare alternative esterne. Nelle scorse settimane, è arrivata una proposta dall’Olympiacos di 8 milioni di euro per il suo cartellino, una cifra più o meno corrispondente all’investimento fatto dalla Lazio nell’estate del 2022 per acquisirlo. Ci sono anche altre squadre sulle sue tracce, in primis il Cagliari, guidato da Angelozzi.

In attesa del giudizio definitivo di Sarri, la Lazio ha respinto il tentativo dei greci. La linea della società sembra chiara: a meno di offerte “irrinunciabili”, la volontà è quella di puntare con decisione sul classe 2002. Questo significa che Cancellieri avrà l’opportunità di mettersi in mostra e ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Sarri, beneficiando di un contesto che, suo malgrado, lo sta favorendo. La sua crescita e le sue recenti prestazioni suggeriscono che il giovane talento ha le carte in regola per imporsi, diventando una risorsa preziosa per l’attacco biancoceleste in una stagione dove le opzioni di mercato sono limitate.