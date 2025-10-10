Lazio, Cancellieri non si vuole fermare! Ora vuole raggiungere quel grande obiettivo - Lazio News 24

Lazio, esplode Cancellieri: da oggetto misterioso a sorpresa della stagione

Matteo Cancellieri si sta rivelando una delle sorprese più interessanti di questa prima parte di stagione della Lazio. Dopo un’estate in cui aveva già fatto intravedere segnali positivi durante le amichevoli, con due reti che avevano acceso la curiosità dei tifosi, l’inizio in campionato sembrava però smentire le attese. Nelle prime tre giornate, impiegato da titolare, Cancellieri non era riuscito a incidere, tanto da finire fuori dai convocati per il derby della Capitale, una scelta che sembrava preludere a un ridimensionamento nel progetto tecnico.

Ma proprio nel momento più difficile, è arrivata la svolta. Schierato nuovamente al Ferraris contro il Genoa, Cancellieri ha risposto con una prestazione solida e concreta, trovando la via del gol e dando nuova linfa all’attacco della Lazio. Da quel momento, l’esterno classe 2002 ha continuato a crescere, andando a segno anche nella gara successiva contro il Torino. Tre gol in due partite, una media realizzativa che ha riacceso i riflettori su un talento che sembrava destinato a restare ai margini.

Il tecnico biancoceleste ha elogiato il suo atteggiamento e la sua capacità di rialzarsi dopo le difficoltà iniziali. In un contesto in cui la Lazio fatica a trovare continuità offensiva, la crescita di Cancellieri rappresenta un’arma importante per affrontare il prosieguo della stagione. Ma il giovane esterno non guarda solo alla maglia biancoceleste: nel suo mirino c’è anche il ritorno in Nazionale.

Dopo l’esordio in azzurro nel 2022 contro la Germania in Nations League, con Roberto Mancini in panchina, Cancellieri spera ora di convincere anche Gennaro Gattuso, nuovo commissario tecnico. Le sue prestazioni con la Lazio saranno decisive per ritagliarsi nuovamente uno spazio nel giro della Nazionale maggiore, soprattutto in vista dei prossimi impegni internazionali.

La Lazio, dal canto suo, osserva con attenzione la crescita del suo giovane talento. In un campionato che richiede sempre più qualità e freschezza sulle fasce, l’ex Verona può diventare una pedina chiave. Il club biancoceleste crede nel suo potenziale e, se la crescita dovesse continuare, Cancellieri potrebbe diventare un punto fermo sia per la squadra che per il futuro del calcio italiano