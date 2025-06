Cancellieri Lazio, la società lo vuole cedere a titolo definitivo! Ecco quali sono le condizioni per la vendita del classe ’02

Condividi via email

Cancellieri Lazio, l’attaccante biancoceleste, conteso da diversi Club di Serie A, non sarà ceduto in prestito: la decisione della società

Cancellieri Lazio. Uno dei giocatori attorno al quale orbitano diverse offerte è proprio l’ex Parma il quale ha ricevuto le attenzioni di diverse squadre di Serie A. Tra queste non vi è solo il Torino di Baroni ed il Cagliari, ma è seguito da vicino anche dal Genoa.

Per questa ragione, stando a quanto riportato da Tuttosport, la società capitolina ha chiesto la cessione definitiva del giocatore il quale, in caso contrario, sarà trattenuto a Formello. Sarà quindi necessaria un’offerta a titolo definitivo per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti classe ’02.