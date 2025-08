Calendario Lazio, quale sarà il programma della squadra di Maurizio Sarri? Ecco le ultime - Lazio News 24

Calendario Lazio, il programma della settimana: rientro a Formello e conto alla rovescia per la Serie A

Con la fine della tournée in Turchia, la Lazio è pronta a riprendere il lavoro a Formello per l’ultima parte della preparazione estiva. Dopo gli impegni internazionali e le amichevoli disputate all’estero, la squadra di Maurizio Sarri torna al quartier generale per ritrovare ritmo e concentrazione in vista dell’inizio della nuova stagione.

Il ritorno alla base segna l’inizio di una settimana intensa. Nella giornata di domani, lunedì, i giocatori della Lazio si ritroveranno a Formello per pranzare insieme, un’occasione per ricompattare il gruppo dopo il viaggio in Turchia. Nel pomeriggio è previsto un incontro con i rappresentanti dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori), prima della ripresa ufficiale degli allenamenti alle ore 18: una sola seduta, ma che segnerà il ritorno ai ritmi del primo mini-ritiro estivo.

Il programma settimanale della Lazio prevede doppie sedute mercoledì, una sessione pomeridiana giovedì e la rifinitura venerdì prima della partenza per l’Inghilterra, dove sabato 10 agosto andrà in scena un’amichevole di spessore contro il Burnley, squadra inglese che milita in Championship e in cui gioca l’ex biancoceleste Tchaouna.

La Lazio rientrerà in Italia nella serata di sabato e riprenderà subito il lavoro la domenica mattina, con una seduta mattutina utile a smaltire le fatiche del viaggio. La squadra godrà poi di un giorno di riposo lunedì 12 agosto, per poi iniziare la settimana decisiva che porterà all’inizio del campionato.

L’ultimo test amichevole della preparazione è fissato per sabato 16 agosto a Rieti, dove la Lazio affronterà i greci dell’Atromitos, una sfida utile per valutare la condizione generale della rosa e definire gli ultimi dettagli tattici.

L’attesa per l’inizio della Serie A si fa sempre più breve: il debutto ufficiale della Lazio è in programma per domenica 24 agosto, in casa contro il neopromosso Como. Sarà la prima occasione per vedere all’opera i nuovi volti biancocelesti e testare l’evoluzione tattica della squadra dopo un’estate di lavoro sotto la guida di Sarri.

La Lazio entra dunque nella fase cruciale della sua preparazione, con l’obiettivo di farsi trovare pronta all’appuntamento con la nuova stagione.