Calendario Lazio Serie A 2025/2026, ecco gli anticipi e posticipi dei biancocelesti - Lazio News 24

Calendario Lazio Serie A 2025/2026: tutte le date, gli orari e dove vedere le partite

Con la pubblicazione ufficiale degli anticipi e posticipi della Serie A Enilive 2025/2026, i tifosi biancocelesti possono finalmente pianificare le prossime settimane. Il calendario Lazio delle prime giornate offre sfide di altissimo livello, a partire da un derby della Capitale molto atteso e una serie di big match già nelle prime 12 giornate.

Le prime giornate: il derby e le trasferte insidiose

La quarta giornata vede la Lazio impegnata in una delle sfide più sentite della stagione: Lazio-Roma, in programma domenica 21 settembre alle ore 12:30, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Una settimana dopo, lunedì 29 settembre alle 20:45, i biancocelesti affronteranno il Genoa in trasferta, in diretta su DAZN e Sky.

Il calendario Lazio prosegue il 4 ottobre alle ore 15:00, con la sfida casalinga contro il Torino (DAZN), mentre il 19 ottobre arriva un test impegnativo: Atalanta-Lazio si giocherà alle 18:00 con diretta su DAZN/SKY.

Scontri diretti e grandi sfide

La nona giornata propone un altro scontro di prestigio: Lazio-Juventus, previsto per domenica 26 ottobre alle 20:45 e selezionato come “pick” da DAZN. Pochi giorni dopo, giovedì 30 ottobre, la Lazio sarà impegnata nella trasferta contro il Pisa alle 20:45, sempre visibile su DAZN e SKY.

A novembre, il calendario Lazio continua con un’altra sfida interna da non sottovalutare: lunedì 3 novembre alle 20:45, all’Olimpico arriva il Cagliari (DAZN/SKY). Il ciclo di ferro si chiude il 9 novembre con Inter-Lazio, posticipo domenicale delle 20:45 su DAZN, match già etichettato come uno dei più interessanti della dodicesima giornata.

Infine, domenica 23 novembre alle 18:00, la Lazio ospiterà il Lecce, una gara da vincere a tutti i costi per restare agganciati alla parte alta della classifica.

Dove vedere le partite della Lazio

Tutte le gare della Lazio saranno trasmesse su DAZN, con alcuni incontri disponibili anche su Sky, come indicato nel comunicato ufficiale n. 34 del 3 settembre 2025. La programmazione delle partite è soggetta a modifiche, ma il calendario Lazio fino alla dodicesima giornata è ormai definito e ricco di appuntamenti imperdibili per i tifosi.