Calderoni su Atalanta Lazio: «Sfida importante. Mercato? Sui biancocelesti penso che...» - Lazio News 24

Calderoni sulla Lazio: «Estate difficile, ma la squadra non è da buttare». La situazione attuale

L’ex allenatore e opinionista Giuseppe Calderoni ha rilasciato alcune dichiarazioni a RadioSei, analizzando il momento attuale della Lazio tra difficoltà psicologiche, gestione tecnica e considerazioni sul mercato. Le sue parole offrono uno spunto interessante su come il club biancoceleste stia vivendo una fase delicata, sia dentro che fuori dal campo.

«Per il pubblico laziale – ha detto Calderoni – non è stata un’estate facile. Il blocco del mercato ha pesato parecchio e ha inevitabilmente condizionato l’umore dell’ambiente. È comprensibile che ci sia una certa tensione, anche tra i tifosi. A livello psicologico credo che tutto questo abbia influito anche sulla squadra».

Secondo Calderoni, la Lazio è un club con una propria identità e con un modo di lavorare ormai consolidato, ma situazioni anomale come quelle vissute negli ultimi mesi possono lasciare il segno: «In alcuni contesti, certe difficoltà possono addirittura diventare una spinta positiva. Ma la Lazio è abituata a ragionare in maniera diversa rispetto ad altre realtà meno strutturate. Un retaggio culturale c’è e si avverte».

Un passaggio importante dell’intervista riguarda anche il tecnico Maurizio Sarri, il cui recente messaggio pubblico alla società non è passato inosservato: «Quello di Sarri è stato chiaramente un messaggio diretto, una sorta di provocazione. Ha voluto far capire che qualcosa non lo convince. Ma nonostante tutto, la Lazio non ha una squadra da buttare via, anzi».

Calderoni ha poi analizzato il reparto difensivo biancoceleste, soffermandosi sul rendimento del portiere Ivan Provedel: «L’organizzazione difensiva impostata da Sarri sta aiutando molto Provedel. Si vede che si sente più sicuro tra i pali, e il suo rendimento è salito di livello. Va dato merito al lavoro del tecnico, che ha costruito una retroguardia più solida rispetto al passato».

Infine, un pensiero anche per Mandas, il secondo portiere, finora poco utilizzato: «Mi dispiace per lui, perché è un ottimo portiere e avrebbe meritato più spazio. Ma è anche vero che, con un Provedel così, è difficile cambiare».

In conclusione, Calderoni ha voluto mandare un messaggio positivo: la Lazio, nonostante le difficoltà, resta una squadra con valori tecnici importanti e potenzialità ancora da esprimere appieno.

